Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Überraschter Einbrecher flüchtet

Gronau (ots)

Auf frischer Tat ertappt hat ein Zeuge in der Nacht zum Montag in Gronau-Epe einen Einbrecher. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht. Der Täter war in einen Betrieb an der Klosterstraße eingedrungen, als ihn der Zeuge gegen 05.25 Uhr überraschte. Bei seiner Flucht auf einem Fahrrad ließ der Einbrecher seine Beute zurück - er hatte mehrere elektrische Werkzeuge an sich genommen. Der Unbekannte war circa 1,85 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet. Die Kripo in Gronau bittet unter Tel. (02562) 9260 um Hinweise.

