Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallopfer verstorben

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Der 84-jährige Autofahrer aus Bottrop, der am Samstagmorgen, 24. Oktober, bei einem Verkehrsunfall auf der Altendorfer Straße Ecke Ulfkotter Straße in Scholven schwer verletzt wurde (siehe Pressemitteilung der Polizei Gelsenkirchen vom 25. Oktober 2020, 8.34 Uhr), ist am 6. November in einem Krankenhaus verstorben. Hier können Sie unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen: https://url.nrw/4xW.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell