Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Kinder nach Einbruch in Werkstatt gestellt

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Zwei Kinder wurden am gestrigen Dienstag, 10. November, nach einem Einbruch in eine Werkstatt an der Bochumer-Straße in Ückendorf in Gewahrsam genommen.

Eine aufmerksame Bürgerin beobachtete gegen 15.50 Uhr, wie dort drei Jungs über ein Vordach kletterten und eine Fensterscheibe einer verlassenen Werkstatt einschlugen, um sich so Zutritt zu verschaffen. Die alarmierte Polizei konnte durch die gute Personenbeschreibung zwei der flüchtigen Täter in der näheren Umgebung antreffen. Die Beamten nahmen die beiden (12 und 13 Jahre alt) mit zur Wache. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurden die Kinder an Sorgeberechtigte übergeben. Nach Angaben des Eigentümers des Gebäudes entstand lediglich Sachschaden, gestohlen wurde nicht. Die Ermittlungen zum dritten Täter dauern an.

