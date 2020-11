Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Raub in Bismarck

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein 34-jähriger Gelsenkirchener hat am Dienstag, 10. November 2020 die Polizei gerufen, nachdem er auf der Jakobstraße beraubt wurde. Der Gelsenkirchener ging um 22 Uhr mit seinem Hund spazieren, als er von einem 39-Jährigen Gelsenkirchener angesprochen und geschlagen wurde. Anschließend riss der 39-Jährige dem 34-Jährigen die Jacke vom Körper und flüchtete. Polizeibeamte konnten ihn noch in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen. Sie brachten den 39-Jährigen ins Gewahrsam. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

