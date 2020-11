Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Zwei Leichtverletzte und geschätzte 14000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen, 10. November, auf der Kreuzung Polsumer Straße/Ulfkotter Straße. Gegen 6.15 Uhr war ein 21-jähriger Niederländer mit seinem Seat auf der Polsumer Straße stadtauswärts unterwegs. Er beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach links in die Ulfkotter Straße abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem Mercedes eines 31-Jährigen. Der Marler befuhr die Polsumer Straße in Richtung Buer. Ein Rettungswagen brachte den Mercedes-Fahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Seat-Fahrer wird gegebenenfalls selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen, Polizisten leiteten den Verkehr ab.

