Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Gartengeräte gestohlen

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag (10.10.2020), 18.00 Uhr, und Sonntag (11.10.2020), 09.15 Uhr, aus einem Gerätehaus eines verschlossenen Sportgeländes mehrere Arbeitsgeräte entwendet. Das Sportgelände liegt an der Lortzingstraße und gehört zum dortigen Schulzentrum. Bei dem Diebesgut handelt es sich unter anderem um einen Laubbläser und mehrere Schnittgeräte für den Garten. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nicht. Auch ist nicht klar, wie die Unbekannten in den Lagerraum gelangten. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 02553/9356-4155 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell