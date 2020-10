Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Diebstahl aus Auto

Lotte (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag (09.10.2020), 14.00 Uhr, und Montag (12.10.2020), 07.00 Uhr, die Scheibe einer Doppelflügeltür an einem VW Caddy eingeschlagen und Werkzeug entwendet. Der Geschädigte hatte seinen Wagen übers Wochenende auf einem Parkplatz an der Straße An der Bringenburg abgestellt. Am Montagmorgen stellte er den Schaden fest. Wie die Scheibe eingeschlagen wurde, ist unklar. Laut dem Geschädigten sind aus dem VW verschiedene Werkzeuge im Wert von rund 1000 Euro gestohlen worden. Hinweise auf den oder die Täter gibt es keine. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell