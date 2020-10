Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Wersen, Einbruch in Bäckerei

Lotte (ots)

Von Montag (12.10.2020) auf Dienstag (13.10.2020) in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 03.55 Uhr in der Frühe haben unbekannte Täter eine Glasscheibe der Eingangstür einer Bäckerei-Filiale am Rathausplatz eingeschlagen. Die Polizei fand vor Ort einen Pflasterstein und einen Gullideckel. Die Gegenstände wurde ersten Erkenntnissen zufolge für die Zerstörung der Scheibe genutzt. Rund um die Tür waren Glassplitter verteilt. Im Inneren der Filiale wurden ein Kühlschrank sowie mehrere Spinde von Mitarbeitern geöffnet. Die Diebe stahlen Kaffeepakete aus der Auslage. Was sonst fehlt, dazu konnten noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Eine Täterbeschreibung gibt es nicht. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315.

