POL-ST: Greven-Westerode, Einbruch in Schuppen

Aus einem Schuppen an der Westeroder Straße sind in der Zeit zwischen Sonntag (11.10.2020), 08.00 Uhr, und Montag (12.10.2020), 08.00 Uhr, mehrere Arbeits- und Gartengeräte im Wert von rund 1500 Euro gestohlen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge haben der oder die Täter die Tür des Schuppens, der zu einem Hof mit Café gehört, angehoben und konnten so die Verriegelung öffnen. Spuren konnten vor Ort nicht gesichert werden, Hinweise auf mögliche Täter gibt es bisher nicht. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei in Greven melden unter Telefon 02571/928-4455.

