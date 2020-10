Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Fahrzeughalle

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (10.10.2020), 12.00 Uhr, und Montag (12.10.2020), 06.45 Uhr, in eine Fahrzeughalle an der Straße Gausebrink eingestiegen und haben ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Fahrzeugschlüssel gestohlen. Demnach gelangten sie durch Aufhebeln einer Seiteneingangstür in die Halle, die sich zum Teil noch im Rohbau befindet. Die Polizei stellte entsprechende Hebelspuren fest. Aus einem Schlüsselkasten entwendete sie einige Schlüssel. Darüber hinaus bauten sie eine Ladestation für E-Autos ab. Das Gerät konnte bei der Begehung des Tatorts jedoch in einem anderen Raum aufgefunden werden. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, ist bislang nicht klar. Auch steht noch nicht fest, welche Schlüssel genau gestohlen wurden. Den Spuren zufolge betraten sie von der Halle aus noch weitere Räume im Obergeschoss. Hinweise zu dem Täter oder den Tätern gibt es nicht. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe unter Telefon 02553/9356-4155.

