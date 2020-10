POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz

Polizei Steinfurt

Im Stadtgebiet ist es seit Freitagabend (09.10.2020) erneut zu Aufbrüchen von Kfz gekommen. Bei drei Autos wurden Seitenscheiben eingeschlagen. In Rheine-Dorenkamp, am Liegnitzer Weg zerstörten Unbekannte in der Nacht von Samstag (10.10.2020) auf Sonntag (11.10.2020) zwischen 19.00 Uhr und 10.00 Uhr die linke Seitenscheibe eines geparkten grauen Mercedes. Sie entwendeten einen in Leder gebundenen Kalender. Im Stadtteil Schleupe gelangten Diebe am Norbert-Löffler-Weg durch Einschlagen der Fahrerseitenscheibe eines Chryslers an eine Geldbörse. Der Aufbruch fand zwischen Freitag (09.10.2020), 22.00 Uhr, und Samstag (10.10.2020), 09.00 Uhr, statt. Und in Rheine-Wietesch konnten Unbekannte an der Schüttemeyerstraße zuschlagen. Sie schlugen zwischen Freitag (09.10.2020) und Samstag (10.10.2020) in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 09.45 Uhr die Seitenscheibe der Fahrertür eines BWM ein. Aus der Seitenablage der Tür stahlen sie eine schwarze Geldtasche samt Brille. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05971/938-4215 zu melden.

