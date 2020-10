Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Radlader entwendet

Greven (ots)

Am Freitag (09.10.2020) kurz vor Mitternacht, gegen 23.30 Uhr haben, unbekannte Täter von einer Baustelle an der Schusterstraße einen Radlader entwendet. Ein Zeuge, der vor Ort wohnt, war durch Motorradgeräusche auf der Straße aufmerksam geworden. Er schaute durch die Haustür nach draußen. Dort beobachtete er die Unbekannten, die das Baufahrzeug in Gebrauch nahmen. Mit der Schaufel luden sie eine Rüttelplatte auf. Dann machten sie sich in Richtung Overmannstraße davon. Den Fahrer des Radladers beschreibt der Zeuge so: 25 bis 30 Jahre alt, kräftige Statur sowie dunkle, mittellange Haare. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover. Die Polizei schätzt den Wert der gestohlenen Gegenstände nach Rücksprache mit der für die Baustelle zuständigen Baufirma auf einen fünfstelligen Betrag. Bei dem gelben Radlader handelt es sich um die Marke Wacker Neuson, Modell WL50. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02571/928-4455.

