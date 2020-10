Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Wohnung

Rheine (ots)

Als der Bewohner einer Wohnung an der Klosterstraße in der Nacht zu Sonntag (11.10.2020) gegen 01.55 Uhr nach Hause kam, bemerkte er, dass das Licht in der Wohnung an war. In einem Schlafzimmer traf er zwei unbekannte Männer an. Diese ergriffen augenblicklich die Flucht. Die Täter beschreibt der Geschädigte so: Beide waren etwa 1,75 Meter groß, dunkel gekleidet und trugen eine Kapuze. Bei Begehung des Tatorts - eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in dessen Erdgeschoss sich eine Kneipe befindet - stellte die Polizei fest, dass die Unbekannten augenscheinlich mehrere Schubladen durchwühlt hatten. Zum Diebesgut konnten vor Ort keine Angaben gemacht werden. Auch gab es keine Aufbruchsspuren an der Wohnungstür. Die Polizei ermittelt nun. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Rheine unter Telefon 05871/938-4215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell