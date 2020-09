Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dachrinne beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Nieder-Ohmen - Von Mittwoch, den 23.09.20, 17:30 Uhr bis Donnerstag, den 24.09.20, 07:00 Uhr wurde eine Dachrinne samt den darüber liegenden Dachziegeln beschädigt.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer wendete in der o.g. Zeit vermutlich mit seinem LKW oder Sattelzug auf dem Gelände des Bauhofs in der Merlauer Straße 53 in Nieder-Ohmen. Hierbei fuhr er gegen die Dachrinne des Gebäudes. Dadurch wurden die Dachrinne und die darüber liegenden Dachziegel auf einer Länge von ca. 5 Metern beschädigt.

Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt 2.500 EUR.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

