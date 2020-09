Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda - Am Donnerstag, den 24.09.2020, kam es gegen 21 Uhr zu einem Alleinunfall. Eine 23-jährige Roller-Fahrerin aus Fulda befuhr die Leipziger Straße in aufsteigender Richtung. Als sie sich auf Höhe der Auffahrt B27 verbremste, stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von circa 250 EUR.

Eichenzell - Am Donnerstag, den 24.09.2020, kam es gegen 05.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 6.000 EUR entstand. Ein 55-jähriger LKW-Fahrer aus Fulda befuhr die L3207 aus Uttrichshausen kommend in Fahrtrichtung Döllbach. Kurz nach der Ortseinfahrt Döllbach, Höhe Odilienstraße 17, übersah der LKW-Fahrer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz eines 58-Jährigen aus Eichenzell und fuhr auf diesen auf.

Fulda - Am Donnerstag, den 24.09.2020, kam es gegen 07.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 13-Jährige leicht verletzt wurde. Die 13-jährige Fahrrad-Fahrerin aus Fulda befuhr den Zieherser Weg in aufsteigender Richtung. Auf Höhe der Kreuzung Zieherser Weg/Am Rinnweg versuchte sie links in die Straße "Am Rinnweg" einzubiegen. Da der Verkehr auf Grund der "rot"-zeigenden Ampel zum Stehen kam, fuhr sie durch eine Lücke zwischen den stehenden Fahrzeugen auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 52-Jährigen aus Poppenhausen, welcher den Zieherser Weg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die 13-Jährige stürzte und wurde anschließend leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.200 Euro.

