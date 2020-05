Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am heutigen 23.05.2020 um 18:15 Uhr fuhr ein 16jähriger Grefrather mit seinem Fahrrad auf der Oberen Färberstr. in Lobberich auf einen am Fahrbahnrand abgeparkten PKW auf. Der Fahrradfahrer kam zu Fall, verletzte sich leicht und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus in Lobberich wieder verlassen.

