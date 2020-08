Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Falsche Wasserwerker bestehlen 90-Jährigen aus Butjadingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Falsche Wasserwerker waren am Montag, 17. August 2020, zwischen 14:00 und 14:30 Uhr in Butjadingen unterwegs und haben einen 90-jährigen Mann bestohlen.

Ein Mann klingelte an der Haustür in der Strandallee, gab sich als Wasserwerker aus und brachte den 97-Jährigen so dazu, die Tür zu öffnen. Unter dem Vorwand, dass dieser die Wasserleitungen prüfen soll, nutzte der Täter die Ablenkung und entwendete Schmuck aus dem Wohnhaus des 97-Jährigen.

Der Sachschaden wurde auf etwa 450 Euro geschätzt.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (00942929).

