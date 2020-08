Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Frau durch Hundebiss in Hude leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 16. August 2020, 18:15 Uhr, wurde eine 67-jährige Frau aus Hude durch einen Hundebiss leicht verletzt.

In der Blumenstraße in Hude traf die 67-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad unterwegs war, auf einen freilaufenden Hund. Dieser biss der Radfahrerin in die Wade, sodass die 67-Jährige von ihrem Fahrrad stürzte. Sie wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Gegen die 42-jährige Hundehalterin aus Hude wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (00936743)

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell