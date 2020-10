Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus Bahnhofsbistro

Emsdetten (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (11.10.2020), 16.00 Uhr, und Montag (12.10.2020), 03.40 Uhr, haben Unbekannte sich gewaltsam Zugang zum Bistro im Bahnhof am Hengeloplatz verschafft - und stahlen mehrere Schachteln Zigaretten. Das Bistro befindet sich innerhalb des Bahnhofs und ist durch mehrere Glastüren zugänglich - eine der Türen befindet sich in der Bahnhofshalle. Diese Schiebetür schoben die Täter ersten Erkenntnissen zufolge unter Gewaltanwendung auf. Das geschah außerhalb der Bistro-Öffnungszeiten. So gelangten die Unbekannten ins Bistro und entwendeten die Tabakwaren. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Diebe flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

