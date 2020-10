Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Steinfurt (ots)

Am Freitag (09.10.2020) um 09:50 Uhr befuhr ein 53-jähriger Fahrzeugführer mit einem Firmenfahrzeug aus Richtung Münster kommend die B 54 in Richtung Steinfurt. Auf der Brücke (Billerbecker Straße in Altenberge) befanden sich drei unbekannte männliche Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren. Eine dieser Personen warf einen Gegenstand von circa fünf Zentimeter Durchmesser von der Brücke herunter und traf die Frontscheibe des Firmenfahrzeuges. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 500 Euro. Menschen wurden aufgrund des besonnenen Verhaltens des Fahrers nicht verletzt. Die Beamten suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zu den drei Personen geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell