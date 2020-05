Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Smartphone-Dieben

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei fahndet mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Ladendieben. Am 10. Januar zwischen 18 und 19 Uhr ließen sie sich in einem Handy-Shop in der Lüdenscheider Wilhelmstraße zunächst beraten. In einem unbeobachteten Moment rissen sie das Sicherungskabel von einem hochwertigen iPhone ab und tauschten das Smartphone geschickt gegen eine Attrappe aus. Die Verkäufer erklärten sich den ausgelösten Alarm mit einem wackligen Anschluss. Deshalb fiel der Diebstahl erst Tage später auf. Das Amtsgericht hat nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine öffentliche Fahndung angeordnet. Die Täter wurden auf 20 bis 25 Jahre geschätzt und fallen vor allem durch ihre Kopfbedeckungen auf.

Mehrere unverpixelte Fotos gibt es auf der Fahndungsseite der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/luedenscheid-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdenscheid, Telefon 02351/9099-0, oder jede andere Polizei-Dienststelle.

