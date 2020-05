POL-MK: Versuchte Einbrüche

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Einbrecher versuchten in der Nacht auf Donnerstag bei der evangelischen Jugendhilfe am Föhrenweg einzubrechen. Der Versuch die Eingangstür aufzubrechen misslang. Es entstand Sachschaden.

Auch am Langer Brauck waren Täter aktiv. Hier waren Büroräume einer Firma das begehrte Ziel. Ein Fenster hielt dem Aufbruchversuch stand. Es entstand Sachschaden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 14. und 28 Mai.

Von einer Baustelle an der Refflingser Straße verschwanden zwischen 20. und 25 Mai unter anderem Baukabel und Gummischlauchleitungen. Die Tat wurde erst gestern angezeigt.

Dreiste Metalldiebe trieben heute ihr Unwesen an der Uhlenburg. Dort hoben sie kurzerhand ein Metallgartentor aus den Angeln und nahmen es mit. Die Tat ereignete sich gegen 2.40 Uhr. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und riefen die Polizei. Der weiße Kastenwagen fuhr Richtung Westhang davon. Trotz sofortiger Fahndung konnte niemand mehr angetroffen werden.

Polizei und Feuerwehr rückten gestern, 22 Uhr, zur Straße "Im Hütten" aus. An einer Sporthalle zündeten unbekannte Täter eine Mülltonne an. Es entstand Sachschaden an der Gebäudefassade. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Untergrüner Straße kam es gestern, 22.30, zu einem Streit zwischen drei Männern. Der Hintergrund ist noch unbekannt. Im Rahmen der handfesten Auseinandersetzung wurde der Aufsteller eines dortigen Kiosk beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen einen 26-jährigen Iserlohner.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 9199-0 entgegen.

