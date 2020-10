Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Kleinkraftrad gestohlen

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (10.10.2020), 12.00 Uhr, und Montag (12.10.2020), 15.50 Uhr, ist ein Kleinkraftrad, das an einem Wohnhaus an der Glück-Auf-Straße parkte, entwendet worden. Von dem Yamaha-Roller wurden mehrere Teile aus- und abgebaut - unter anderem die Batterie, Tachometer und der Sitz. In diesem nicht mehr fahrtüchtigen Zustand fand die Polizei, nachdem sie von einem Zeugen alarmiert worden war, das Fahrzeug am Montagnachmittag in einem Gebüsch an der Straße Bergstrang auf - unweit der Glück-Auf-Straße. Nach Angaben des Halters war der Roller von Unbekannten entwendet worden. Er hatte das Fahrzeug zuletzt am Samstagmittag gesehen, geparkt auf einem Parkplatz an seinem Wohnsitz. Der Roller ist den Angaben des Geschädigten zufolge am Samstag noch im verkehrstüchtigen Zustand gewesen. Den Sachschaden am Roller schätzt die Polizei auf rund 1300 Euro. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges gesehen haben, sich zu melden unter Telefon 05451/591-4315.

