POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag (06.10.2020) wurde gegen 16.30 Uhr auf dem Marktplatz in Höhe der Hausnummer 1 ein dort geparkter schwarzer BMW angefahren und beschädigt. Den Spuren nach ist ein anderes Fahrzeug gegen den BMW gefahren. Dabei ist an dem geparkten Fahrzeug im Bereich des vorderen linken Kotflügels ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. An dem BMW befand sich ein Zettel von zwei unbekannten Zeugen, aus dem hervorging, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen roten SUV mit polnischen Kennzeichen handelte. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Polizei bittet die Hinweisgeber, insbesondere die beiden Augenzeugen, sich bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155, zu melden.

