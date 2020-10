Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Dienstag (13.10.2020), um 17.00 Uhr, stellte der Fahrer eines schwarzen BMW X 1 sein Fahrzeug auf dem Langobardenring in Höhe der Hausnummer 37 ab. Das Fahrzeug war in Fahrtrichtung linksseitig vor dem dortigen Haus abgestellt. Als er gegen 17.30 Uhr zum Pkw zurückkam stellte er tiefe Kratzer an der rechten kompletten Fahrzeugseite fest. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den BMW gefahren. Der Schaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

