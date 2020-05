Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 04.05.2020

Goslar (ots)

Fische verendet / Seesen - Herrhausen

Am Sonntag, 03.05.2020, wurden durch ein Mitglied des Angelvereins Herrhausen das Versterben sämtlicher Fische im Angelteich mitgeteilt. Da eine natürliche Ursache zunächst ausgeschlossen wurde, wurde die FFW und die untere Wasserbehörde des Landkreises Goslar hinzugezogen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen kann eine vorsätzliche Vergiftung der Fische ausgeschlossen werden. Den vorläufigen Ergebnissen der Wasserproben zufolge liegt die Ursache in einer erhöhten Konzentration an Ammoniak, die über die Fließgewässer in den Teich geraten ist und sich dort gesammelt hatte.

