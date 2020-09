Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Unfallflucht

Schotten - Am Sonntagmorgen (13.09.), gegen 10:45 Uhr, parkte ein 54-jähriger Pkw-Fahrer seinen schwarzen Mercedes E 350d am Waldparkplatz am Stausee Schotten. Als er gegen 17:15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses im Heckbereich beschädigt worden war. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeugheck gestoßen und hatte dieses dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. ,06641-9710 oder 06044-989090. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von 4.000 EUR.

Auffahrunfall

Lauterbach - Am Sonntag (13.09.), gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Honda die Vogelsbergstraße. In Höhe der Hausnummer 45 musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 41-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 EUR.

Fahrradfahrer gestürzt

Lauterbach - Am Mittwoch (16.09.), gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Fahrradfahrer mit seinem E-Bike den Radweg von Schloss Eisenbach herkommend in Richtung Lauterbach. Kurz vor Lauterbach verlor der Fahrradfahrer die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der 68-jährige Verletzungen am Kopf zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Fulda geflogen. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 EUR.

Gefertigt: Geiß, VA Polizeistation Lauterbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell