Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruchversuch in Bäckerei

Gronau (ots)

Nur ein Loch in einer Fensterscheibe eines Bäckereibetriebes entstand bei einem Einbruchversuch in Gronau. Mutmaßlich mit einem Pflasterstein versuchten Unbekannte das Glas zu durchschlagen, um in das Gebäude an der Ochtruper Straße einzudringen zu können. Dieses Unterfangen misslang. Zu dem Geschehen kam es zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 04.30 Uhr. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell