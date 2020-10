Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Industriegebiet Föhren

Föhren (ots)

Am Donnerstag, 22.10.2020, gegen 06:25 Uhr, kam es in der Europa-Allee im Industriegebiet in Föhren zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Bereich eines derzeitigen Baugeländes kam ein weißer Transporter, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender weißer Geländewagen nach rechts in einen Bauzaun lenken musste, um einen Zusammenstoß mit dem weißen Transporter zu vermeiden. An dem Bauzaun und dem weißen Geländewagen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. In Folge flüchtete der weiße Transporter von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche, die Hinweise zu dem weißen Transporter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

