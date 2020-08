Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Containerbrand in einem Industriebetrieb

Bottrop-Welheimer Mark; Um 13:17 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem brennenden Container auf dem Gelände eines Industriebetriebes im Industriegebiet "Am Kruppwald" alarmiert. An der Einsatzstelle brannte der Inhalt eines mit Textilien gefüllten Preßcontainers. Dieser Container war zwischen weiteren Containern abgestellt. Die Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung. Durch die Bauart des Preßcontainers und die beengten Platzverhältnisse gestaltete sich die Brandbekämpfung schwierig. Ein nachalarmiertes Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr konnte den Container auf eine Freifläche ziehen und ausleeren, so daß der Inhalt frei lag und abgelöscht werden konnte. Zur Brandbekämpfung waren ca. 6000 Liter Löschwasser erforderlich. Um ein Wiederaufflammen zu Verhindern wurde das Brandgut anschließend mit Schaum abgedeckt. Vor Ort waren zehn Einsatzkräfte der Feuerwache 1 tätig. Gegen 15:30 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet (Ln).

