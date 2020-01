Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Durch Silvesterrakete schwer verletzt

Balve (ots)

Ein 41-jähriger Balver erlitt am Neujahrstag beim Entzünden einer Silvesterrakete schwere Verletzungen. Er startete kurz nach dem Jahreswechsel in einem Garten an der Königstraße mehrere Raketen. Als Basis diente eine in einem Getränkekasten stehende Bierflasche. Die letzte Rakete explodierte nach Angaben des 41-Jährigen bereits am Boden, als er noch neben der Flasche stand. Der Mann musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Er erstattete im Nachgang Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Händler, der ihm die Ware verkauft hat, wegen gefährlicher Körperverletzung. Es geht um den Vorwurf, der Artikel sei fehlerhaft gewesen.

