Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Zusammenstoß mit wendendem Fahrzeug - zwei Leichtverletzte

Mannheim-Innenstadt (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem wendenden Fahrzeug in den Innenstadt-Quadraten am Dienstagmittag wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 30-jähriger Mann war kurz nach 12 Uhr mit seinem Skoda in der Straße zwischen den Quadraten D 3 und E 3 in Richtung Paradeplatz unterwegs. Beim Wenden stieß er mit dem Audi einer entgegenkommenden 78-Jährigen zusammen. Die Fahrerin des Audi und deren Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, die sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

