Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß nach Vorfahrtsverletzung

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend in Ilvesheim. Ein 22-jähriger Mann war kurz vor 20 Uhr mit seinem Opel auf dem Brunnenweg in Richtung Mühlenweg unterwegs. An der Kreuzung zur Wachenheimer Straße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 56-jährigen Mazda-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

