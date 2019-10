Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Zusammenstoß an Engstelle

Mannheim-Neckarau (ots)

Sachschaden von über 12.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag im Stadtteil Neckarau ereignete. Ein 57-jähriger Sattelzugfahrer stieß in der Neckarauer Straße an einer Fahrbahnverengung mit einem 78-jährigen VW-Fahrer zusammen, der vor ihm einscherte. Dabei drehte sich das Fahrzeug und stand schließlich quer vor dem Sattelzug, wodurch es zu einem erneuten Aufprall kam. Die beiden Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

