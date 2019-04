Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Büroräume

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag an der Ecke Martinistraße/Am Kirchenkamp in das dortige Gebäude des Sozialen Dienstes des Stadt Osnabrück eingebrochen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in den Bürotrakt, hebelten dort noch eine Tür zum Büro der Familienbildungsstätte auf erbeuteten dort einen geringen Bargeldbetrag. Sachdienliche Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonummer 0541/327-2215 oder -3203 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell