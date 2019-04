Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag trieben im Osnabrücker Stadtgebiet Einbrecher ihr Unwesen. Am Jürgensort verschafften sie sich zwischen 20 Uhr (Donnerstag) und 04.20 Uhr (Freitag) Zutritt zu einer Bäckerei. Der oder die Täter hebelten eine Nebeneingangstür auf und entwendeten aus den Räumlichkeiten ein Aufbewahrungsbehältnis und Bargeld. In der Alten-Synagogen-Straße brachen Unbekannte zwischen 21.15 und 08.10 Uhr in eine Praxis ein und stahlen ebenfalls Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

