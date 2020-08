Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: KFZ- Brand in einer Garage

Bottrop-Grafenwald; Gegen 03:20 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einer Rauchentwicklung aus einer verschlossenen Garage an der Hegestraße alarmiert. Als die ersten Kräfte der Feuerwache 1 an der Einsatzstelle eintrafen war auf einem Garagenhof eine deutliche Rauchentwicklung aus der betroffenen Garage sichtbar. Die Einsatzkräfte mussten das verschlossene Garagentor aufbrechen, nach der Öffnung des Tores wurde ein brennendes KFZ vorgefunden, die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit ca. 2000 Litern Wasser. Auf Grund der Enge der Garage, mit dem darin abgestellten Fahrzeug, gestalteten sich die Löscharbeit aufwändig. Die Brandnester waren nur schwer erreichbar. Um zu verhindern, dass der Brand wieder aufflammt wurde der Wagen im Anschluss an die eigentlichen Löscharbeiten mit Schaum abgedeckt. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und der Freiwilligen Feuerwehr Grafenwald. Gegen 04:00 Uhr war der Einsatz beendet. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt (Ln).

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell