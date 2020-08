Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Gasaustritt auf Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße

Verkehrsunfall in Batenbrock

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Am heutigen Abend kam es um ca. 20:30 Uhr zu einem Unfall auf einer Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße. Hierbei wurde die LPG-Zapfstelle durch einen PKW umgefahren. Infolgedessen kam es zu einer Gasausströmung. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, die angrenzenden Straßen durch die Polizei gesperrt und die Leckage durch die eingesetzten Kräfte abgedichtet. Die Einsatzdauer betrug ca. 2,5 Stunden, hierbei waren die Feuerwehr Bottrop und die Freiwillige Feuerwehr Altstadt mit insgesamt 32 Einsatzkräften tätig. Parallel kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Gabelsberger Straße. Hier kollidierten zwei PKW im Kurvenbereich. Drei Personen wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. (Ek)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop

Leitstelle Feuerwehr Bottrop

Telefon: 02041 / 7803-500

E-Mail: Leitstelle@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell