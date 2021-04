Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand nach Unkrautbekämpfung im Vorgarten

Landau- Hamburger Straße, 03.04.2021 (ots)

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Samstagnachmittag gegen 16:45 Uhr in der Hamburger Straße in Landau festzustellen. In einem ca. 3 cm breiten Spalt zwischen zwei Reihenhäusern kam es zu einer Brandentwicklung. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Brandstelle äußerst schwierig. Infolge des Brandes wurden die Außenfassade sowie die Dämmung der beiden Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Beide Wohnhäuser sind weiterhin bewohnbar. Die Sachschadenshöhe ist derzeit noch unklar. Ein Anwohner führte kurz vor dem Brand mit einem Gasbrenner Unkrautbekämpfungsmaßnahmen durch. Inwiefern der Brand und die Arbeiten mit dem Gasbrenner in Zusammenhang stehen, soll im Rahmen von weiteren polizeilichen Ermittlungen geklärt werden.

