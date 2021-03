Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Portemonnaie bei Straßenraub erbeutet: Tatverdächtiger bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Das Opfer eines Straßenraubes wurde am gestrigen Dienstagabend eine 47-Jährige in der Kasseler Artilleriestraße. Ein Mann hatte sie zu Boden geschubst und ihr das Portemonnaie geraubt. Anschließend folgte die Frau aus Kassel dem flüchtenden Täter und alarmierte die Polizei. Ein Verdächtiger wurde kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe bei der Fahndung von einer Streife des Polizeireviers Mitte festgenommen. Gegen den 49-jährigen Mann wird nun wegen Raubes ermittelt.

Das Opfer war gegen 22:15 Uhr zu Fuß in der Artilleriestraße unterwegs gewesen, als der Täter sie zunächst überholt hatte. Plötzlich dreht sich der Mann zu ihr um und forderte die Herausgabe ihres Portemonnaies. Die 47-Jährige versuchte wegzulaufen, woraufhin der Räuber sie zu Boden schubste und ihr die Geldbörse abnahm. Im Anschluss rannte der Täter in die Straße "Weißer Hof" und weiter in die Kastenalsgasse, während das leicht verletzte Opfer sich aufrappelte, ihm folgte und gleichzeitig laut um Hilfe schrie. Nachdem der Täter der 47-Jährigen Schläge angedroht hatte, brach sie die weitere Verfolgung des Mannes ab.

Bei der anschließenden Fahndung entdeckte die Streife wenige Minuten nach dem Anruf des Opfers auf einer Baustelle im Hanseatenweg den Verdächtigen, auf den die Beschreibung der 47-Jährigen zutraf. Die Polizisten nahmen den 49-jährigen Mann aus Kassel fest und brachten ihn auf das Revier.

Das Portemonnaie des Opfers konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Zeugen, die den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo weitere Hinweise zur Tat, zum Täter oder den Verbleib der dunkelroten Geldbörse geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

