Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hördt, Kreuzung Wörthstraße-Schulzenstraße Samstag, 03.04.2021, um 16.45 Uhr Verkehrsunfall mit Pedelec

Germersheim (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde ein Pedelec-Fahrer verletzt.

Ein 70-jähriger Radler befuhr mit seinem Pedelec die Wörthstraße in Hördt. An der Kreuzung zur Schulzenstraße überfuhr er das dortige STOP-Schild und kollidierte mit einem Pkw. Er kam zu Sturz und zog sich eine Platzwunde am Kopf und Schürfwunden an den Armen zu. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Pedelec-Fahrer durch den Rettungsdienst in die Asklepiosklinik nach Germersheim gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell