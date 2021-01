Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei warnt vor Anrufen falschem Bankmitarbeiter

Landstuhl (ots)

In den vergangenen Tagen erhielt ein Bürger der Verbandsgemeinde Landstuhl eine täuschend echte E-Mail seiner Bank. Er wurde daraufhin gewiesen, dass sein Passwort abgelaufen sei und er dringend eine angezeigte Telefonnummer anrufen solle. In dem Telefonat wurde er dann von der vermeintlichen Bankmitarbeiterin geschickt dazu aufgefordert, eine bestimmte App auf seinem Handy zu installieren. Im weiteren Verlauf versuchte die Anruferin mutmaßlich über die zuvor installierte Schadsoftware auf dem PC des Mannes Online-Überweisungen vorzunehmen. Als dieser das bemerkte, informierte gerade noch rechtzeitig seine Bank und ließ sein Konto sperren. Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Mitarbeiter eines Bankinstituts ausgeben und rät daher: -Geben Sie auf keinen Fall Auskünfte über vertrauliche Daten, insbesondere übermitteln Sie niemals Ihre Bank- oder Kontodaten, TAN-Nummern oder sonstige Zugangsdaten. -Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. -Bei ungewollten Geldtransaktionen setzen Sie sich umgehend mit Ihrer Bank in Verbindung. -Wenn Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie selbst einen bekannten Ansprechpartner Ihres Kreditinstitutes und informieren Sie die Polizei|pilan BM

