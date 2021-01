Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Verkehrsunfälle wegen Winterglätte

Altenglan (ots)

Durch die winterlichen Wetterbedingungen entwickelte sich am Morgen des 27.01.2021 zwischen Altenglan und Bosenbach auf der dortigen Landstraße eine gefährliche Eisschicht auf der Fahrbahn. Dies hatte zur Folge, dass sich in einem kleinen Zeitfenster 3 Verkehrsunfälle auf dieser Strecke ereigneten. Bei einem dieser Unfälle überschlug sich sogar das alleinbeteiligte Unfallfahrzeug, welches zu diesem Zeitpunkt von Altenglan in Richtung Friedelhausen unterwegs war. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die 25-jährige Fahrerin verletzte sich durch das spektakuläre Unfallgeschehen dennoch nur leicht. Beim Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Als Reaktion der Behörden erfolgte eine übergangsweise Vollsperrung der Strecke, um weitere Unfälle zu verhindern.|pikus

