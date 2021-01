Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Odenbach (ots)

PKW-Fahrerin rutscht mit ihrem Fahrzeug gegen die Schutzplanke. Am Mittwochmorgen befuhr eine 63 Jahre alte Frau die B 420 von Medard nach Odenbach. In einer leichten Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und geriet gegen die Schutzplanke. Die Polizei schätzt den Schaden an ihrem PKW auf 2.000.- Euro. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell