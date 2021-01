Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Bedesbach (ots)

Am Dienstag, den 26.01.2021 kam es gegen 15:50 Uhr in der Austraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß hierbei beim Rückwärtsrangieren gegen eine stählerne, zweitürige Toranlage und beschädigte diese. Bei dem Unfallfahrzeug handelte es sich um einen weißen Lieferwagen und trotz Zuwinken und Rufen von Zeugen entfernte sich dieser vom Unfallort. An der Toranlage entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden in Höhe von circa 800 EUR. Hinweise bitte an die PI Kusel, 06381-919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de |pikus

