Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher suchen Wohnhaus auf

Kusel (ots)

Am Montag Nachmittag stiegen Einbracher zw. 15:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Haischbachstraße in ein Wohnhaus ein. Bislang unbekannte/r Täter verschafften sich über eine Leiter Zugang durch ein gekipptes Fenster zur Wohnung im 1.OG der Geschädigten. Tatbeute waren unter anderem Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei konnte Spuren sicherstellen, die Ermittlungen laufen. Sollte jemand im fraglichen Zeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, so bittet die Polizei Kusel um Hinweise unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizei Kusel

E-Mail pikusel@polizei.rlp.de

Tel.: 06381-919-0 oder per



