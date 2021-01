Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorsicht vor falschen Kreditvermittlern

Donnersbergkreis (ots)

Eine 62-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis wurde bereits im letzten Jahr von einem falschen Kreditvermittler um eine Summe von fast 1300 Euro betrogen.

Die Geschädigte wollte eigentlich über das Internet einen Kredit über fünftausend Euro beantragen. Im Vorfeld musste sie jedoch zunächst 1285 Euro für eine Kreditversicherung und weitere Gebühren bezahlen, was sie auch tat. Eine spätere Kreditauszahlung ist nicht erfolgt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die unbekannten Täter offensichtlich die Homepage eines realen Finanzmaklers einfach kopiert und darüber Kredite angeboten hatten.

Tipps der Polizei: Seien Sie bei Angeboten privater Kreditvermittler vorsichtig und wenden Sie sich im Zweifel an eine Verbraucherzentrale. Wenn Sie in finanziellen Schwierigkeiten stecken, nutzen Sie den Service einer Schuldnerberatungsstelle. Diese gibt es in jeder größeren Stadt. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell