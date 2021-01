Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Wattenheim, Zu schnell gefahren - Kleintransporter mit Anhänger kippt um

Wattenheim (ots)

Zu hohes Tempo im Bereich einer Gefällstrecke dürfte die Ursache eines Unfalls gewesen sein, der sich am frühen Montagmorgen auf der A6 ereignet hat. Ein 45 jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger verlor zwischen den Ausfahrten Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim die Kontrolle über sein Gespann, geriet ins Schleudern und krachte in die Schutzplanken. Durch den Schleudervorgang löste sich der Transportanhänger vom Zugfahrzeug und kippte um. Beide Fahrzeuge kamen auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 45 jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 22.000 Euro. Die A6 war während der Unfallaufnahme für zwei Stunden in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt.|past

