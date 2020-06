POL-RZ: Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Ratzeburg

15. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 11./12.06.2020 - Ratzeburg

Im Zeitraum vom 11.06.2020, 15.45 Uhr bis 12.06.2020, 06.50 Uhr wurde in eine Arztpraxis in der Straße Röpersberg in Ratzeburg eingebrochen.

Der oder die unbekannten Täter drangen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten der Arztpraxis ein. Dort durchsuchten sie zahlreiche Räume nach Wertgegenständen.

Angaben zu etwaigen Stehlgut und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise auf die Täter geben kann, melde sich bitte unter der Telefonnummer 04541/809-0.

