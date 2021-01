Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A62/Kusel, Falschfahrer auf der A62 - Zeugen gesucht

Kusel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag gingen bei der Polizeiinspektion Kusel und der Autobahnpolizei Kaiserslautern mehrere Notrufe über einen Falschfahrer auf der A62 ein. Nach Angaben der Mitteiler fuhr einen VW Golf zunächst zwischen den Anschlussstellen Glan-Münchweiler und Kusel auf der Richtungsfahrbahn Pirmasens entgegengesetzt in Fahrtrichtung Trier. Anschließend wird der Pkw nach der Ausfahrt Reichweiler vom Fahrer eines Streufahrzeugs der Autobahnmeisterei auf dem linken Fahrstreifen stehend angetroffen und abgesichert. Die Polizei sucht Zeugen, die den Falschfahrer Sonntagnacht gegen 23:45 Uhr auf der A62 zwischen den Ausfahrten Glan-Münchweiler und Freisen beobachtet haben oder diesem ausweichen mussten. Bei dem Fahrzeug hat es sich um einen grünen VW Golf mit den Kennzeichenbuchstaben BIR für Birkenfeld gehandelt. Hinweise zu dem Pkw oder dessen Fahrer werden unter der Rufnummer 0631 - 3534-0 an die Autobahnpolizei Kaiserslautern erbeten.|past

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

PastKaiserslautern@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell